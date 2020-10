“Vi var vilde med det navn, men så fortalte en af mine veninder, at det på engelsk er slang for en lille tissemand”

Hvilke overvejelser gør I jer i forhold til navnet?

“Vi har snakket om, at det er dejligt at finde et navn, som man ikke møder så tit, men når det så er sagt, kan man godt blive lidt for skør af at lede efter specielle navne – og så får man pludselig lyst til at bruge et helt almindeligt og populært navn som Anna eller Alfred. Det navn, vi har i tankerne, er en god blanding af at være lidt specielt herhjemme og samtidig vil man, hvis man rejser til udlandet, sagtens kunne støde på det. Maddox og hans kommende lillesøster eller lillebror kommer til at blive pseudotvillinger, og derfor har vi snakket om, at det er fint, hvis navnene passer godt sammen. Runes to ældre døtre hedder Ella og Karla. Det er også to navne, der passer rigtigt godt sammen.”

Er I enige om navnet?

“Vi har faktisk været utroligt enige om alt, når det gælder navne, men grunden til, at jeg ikke vil fortælle, hvad jeg tror, vores næste barn skal hedde, er fordi Rune ikke er helt 100 procent overbevist om navnet – endnu. Jeg håber, at han bliver det, og hvis ikke så må vi finde på et andet navn. Det skal i hvert fald ikke blive til et problem imellem os.”