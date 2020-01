7 skønne ferier til dig, der vil skåne miljøet

Nyd din afternoon tea på terrassen til lyden af bølger, der bevæger sig i havet for foden af spaet, slå dig ned i en sofa under den dæmpede belysning i biblioteket, eller nyd et glas boblevand i det udendørs boblebad. Hvis du trænger til at slappe af, er spahotellet The Scarlet i det sydvestengelske amt Cornwall det rette sted. Her er frisk havluft, hyggelige indendørskroge og omfattende muligheder for spabehandlinger inspireret af den holistiske ayurveda-medicinpraksis fra Indien. Du kan blive skrubbet godt igennem i en hammam eller bade i et kobberkar med dampende varmt vand. Efter behandlingen og indhyllet i tæpper kan du krybe ind i en puppeagtig hængekøje i The Deep Relaxation Room. The Scarlet forsøger at redefinere luksus med vægt på oplevelser frem for overforbrug. Hotellet skaber blandt andet varme og varmt vand med en biomassekedel og varmer poolen op med solpaneler. Produkterne på badeværelset og i spabehandlingerne er naturlige og lokalt producerede. Et værelse koster fra 2.000 kroner per nat.

Tredragon Road, Scarlethotel.co.uk.