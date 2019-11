5 veje til miljøvenlig mode

Hvis du gerne vil klæde dig bæredygtigt, er det en god idé at sætte dig lidt ind i de materialer, dit tøj bliver lavet af, og hvor det bliver lavet. Det er nemlig ikke uvæsentligt for det samlede miljømæssige fodaftryk, som en tøjproduktion sætter. I dag er der langt flere materialer på markedet end de mest anvendte, bomuld og polyester, men det er stadigvæk lidt af en jungle at finde rundt i. Naturlige materialer tæller blandt andet bomuld, læder, silke og uld, og de syntetiske er polyester, nylon og akryl, der er dannet på basis af petroleum, som udvindes af råolie fra jorden. Men selvom naturlige materialer umiddelbart lyder mere tiltalende for den miljøbevidste forbruger, kan de syntetiske materialer faktisk også være bæredygtige, fordi der til produktion af dem ofte kræves mindre vand, end der gør til for eksempel bomuld. Når det gælder bomuld, skal du vælge økologisk, fordi det er fri for forurenende pesticider. Andre plantebaserede materialer med lyocel, tencel, modal og bambus er også værd at holde øje med – sidstnævnte er en god kilde til et blødt, viskoselignende materiale, der i sin produktion er stort set CO2-neutral. Som med bomuld skal du dog altid spørge ind til, om materialerne er dyrket og produceret uden brug af kemikalier.

Brug uld (også selvom dyrenes prutter er udfordrende for den globale opvarmning). Det er et ekstremt holdbart materiale, der føles køligt, når det er varmt, og varmt, når det er koldt, kan absorbere vand uden at føles vådt, er åndbart og ofte kan luftes frem for at blive vasket og derfor sparer vand i miljøregnskabet. Silke er også naturens eget vidunder, da silkeormene spinder silketråde i deres pupper, men det har en bagside, da ormene bliver kogt levende for at få silketrådene udvundet i den bedste kvalitet. Få steder arbejder man med ‘peace silk’, der også kaldes ‘vegansk silke’, fordi silken først udvindes, efter at ormene har forladt deres pupper, men kvaliteten heraf diskuteres.

DET KAN DU GØRE

Sæt dig ind i, hvordan de enkelte mærker producerer deres tøj, og hvilken politik de har i forhold til produktionen. Kig efter økologiske certificeringer og fairtrade, der betyder, at både jord og producenter har haft gode vilkår under materialets tilblivelse. Vær åben over for tøj skabt i nye materialer som mælke- og sojafibre, plastikflasker, tang og appelsinskræller. Køb uld, silke, økologisk bomuld og andre plantebaserede materialer som modal, lyocel, tencel, modal og bambus.