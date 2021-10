Clarins’ Marie-Hélène Lair: “Naturen inspirerer vores research og innovation”

Gør dit forbrug grønnere

Hvis du gerne vil gøre noget godt for miljøet, men også gerne vil prioritere din hudpleje, er det en god idé at vælge produkter, der er skabt med naturen i tankerne.

Clarins har længe arbejdet med naturlige ingredienser i deres hudplejeprodukter. Men hvad med miljøet og de konsekvenser det har for klimaet? Marie-Hélène Lair ser en klar trend blandt forbrugerne, der stiller krav til virksomheder og vælger produkter baseret på værdier.

“Vi ser en klar tendens, hvor forbrugeren mere end nogensinde interesserer sig for bæredygtighed og det sociale ansvar en virksomhed har, når man vælger sine hudplejeprodukter. Hos Clarins har vi i flere årtier arbejdet målrettet med at imødekomme de aktuelle, sociale udfordringer,” forklarer hun og fortsætter:

“Vi har en ambitiøs CSR-politik, hvor to vigtige målsætninger er både at passe på mennesker og passe på planeten. Vi vil gerne gøre livet smukkere, mens vi er her, men samtidig også sikre at vi giver en stærkere og smukkere planet videre til næste generation.”

Clarins gør en dyd ud af at arbejde med bæredygtigt landbrug, der beskytter både mennesker og natur for eksempel i Madagascar, Burkina Faso og Indien. Derudover har Clarins en fond, der hjælper mennesker med særlige sygdomme gennem forskning. Sidst men ikke mindst har Clarins iværksat initiativer med fokus på børn i form af programmer, der hjælper med at få bedre mad i skolerne.

I dag er det vigtigt for den moderne forbruger at vide, hvad et brand står for i forhold til bæredygtighed, og at det er transparent, hvordan produkterne er blevet til. Netop dét er vigtigt for Clarins og Marie-Hélène Lair.

“Det kan være tricky at tale om bæredygtighed, fordi emnet er så komplekst. Et vigtigt punkt for os er, at bæredygtighed ikke er noget nyt for Clarins. Vi har arbejdet med det siden begyndelsen og det er stadig en drivkraft for os at give tilbage til planeten,” slutter hun.