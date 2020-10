Udfordringer ved upcycling

Har du besluttet dig for at gå på jagt i genbrugsbutikkerne, er der dog også et par ting, du skal være opmærksom på, inden du går i gang med at være kreativ.

“De udfordringer, der er ved upcycling, er materialer, som bare ikke fungerer sammen. Vi har også oplevet at stå med et stykke tøj, som ser superfint ud, men så snart man begynder at arbejde med det, smuldrer det, fordi det er for mørt og har udtjent sin værnepligt. Vi havde for eksempel en brudekjole, som var helt mør og ikke kunne mere, men der var et skørt under, som var helt fantastisk. Det brugte vi til at sy en ny kjole,” fortæller Søren.

Han opfordrer derfor til at bruge delene af et stykke tøj forskelligt og designe på kryds og tværs, hvis der er noget, der ikke fungerer alene:

“Jeg tror, at det er vigtigt, at man ser det som kreative udfordringer frem for begrænsninger.”