De 3 bæredygtige skønhedsmærker, du skal kende

Det var oplevelser på egen hud, der fik Trice Angie Christiansen til at interessere sig for skønhedspleje med naturlige ingredienser. Fem år senere er det, der startede som en hobby, nu en voksende virksomhed, hvor hensyn til miljøet og bæredygtighed er i højsædet – dog ikke uden svære fravalg undervejs.

Hvad var din vej ind i arbejdet med naturlig hudpleje?

“Jeg er allergisk over for penicillin og har derfor altid været optaget af alternative behandlinger. Så da jeg vågnede med et vildt udslæt under øjnene efter at have brugt noget kras makeup, lavede jeg mit eget lille oliemiks hjemme på køkkenbordet. Det kurerede min eksem superhurtigt og gjorde tilmed huden flottere end før. Derfra besluttede jeg mig for, at jeg ikke skulle have noget skadeligt på huden igen.”

Hvorfor vil du råde folk til at bruge naturlig hudpleje?

“Huden er vores største organ, og den er som en stor mund, der spiser alt, hvad du propper på den. Der er meget fokus på livsstil, at dyrke motion og spise økologisk, men der er ikke nok fokus på, at de giftstoffer, du putter på ansigtet, også går ind i din krop. Selvfølgelig skal man have det sjovt og drikke et glas vin, men jeg synes, at man skal forsøge at begrænse de skadelige kemikalier i hverdagen.”

Hvordan fylder hensyn til miljøet i Raaw by Trices produktion?

“Jeg har aldrig villet bruge plastikemballage, men bruger i stedet glas, og vi producerer vores produkter på en fabrik, der bruger solenergi. Jeg vil heller ikke støtte noget, der er sprøjtet, og det hele skal helst være så økologisk som muligt. I dag bruger vi blandt andet vildt høstet tang og økologiske olier. Men alt, som er vildt høstet – for eksempel vores tang fra Frankrig eller vand – kan man ikke kalde økologisk, fordi det ikke stammer fra kontrolleret landbrug, selvom det i princippet er økologisk. Vi har også netop lanceret et refillsystem for vores håndsæbe og creme og skal også til at lancere samme model til de hoteller, der har vores shampoo og balsam.”

Hvad er udfordringen ved at bruge naturlige og økologiske ingredienser?

“Det koster dobbelt så meget at basere hudplejen på naturlige ingredienser. Det er også svært at lave fuldstændigt økologiske cremer og sæber, fordi det er vanskeligt at ramme den rigtige tekstur, når man for eksempel ikke bruger silikone. Det tog lang tid, men det er endelig lykkedes for os.”

Er det svært at holde det bæredygtige fokus med en virksomhed i vækst?

“For nylig fik vi et tilbud om et samarbejde med nogle hoteller i Mexico, hvor vi skulle have haft produkter i 500 værelser. De ville dog have, at det skulle være billigere, hvilket blandt andet ville have betydet en ændring af ingredienserne, og at det skulle komme i plastikbeholdere i stedet for glas. Det kunne vi bare ikke stå inde for og måtte derfor takke nej, selvom det var en stor ordre. At indgå sådan et kompromis var ikke den oprindelige idé med Raaw by Trice.”

Hvad er dit råd til dem, der vil have lidt grønnere skønhedsvaner?

“En god tommelfingeregel er at kigge på ingredienslisten. Er der 60 ingredienser, er det for mig et no-go. Jo færre ingredienser, desto renere, efter min erfaring. For miljøet og havet er det også vigtigt at bruge en naturlig solcreme. Koralrevene bliver ødelagt af badende turister med kemikaliefyldt solcreme på. Det er det rene gift, som siver ud i vandet og skader havliv og skildpadder.”

Hvad er dine personlige grønne favoritter?

“Andrea Rudolphs solcreme og hårkur fra Phyto Haircare – i en periode, hvor jeg tabte meget hår, masserede jeg kuren, som blandt andet indeholder rosmarin og æteriske olier, ind i hovedbunden, og allerede efter tre uger kunne jeg se en masse nye hår komme frem. Og så elsker jeg min egen Blue beauty drops, som både er en olie og serum. Den passer til alle hudtyper fra tør til fedtet.”