Guide: Her kan du shoppe bæredygtig mode

Når det kommer til ansvarlig mode og shopping, så handler det især om at tage ansvar for de beslutninger, vi træffer som forbruger og husker på, at vores beslutninger har indvirkning på miljøet, klimaet og planeten – samt dyr og mennesker.

Hvis du gerne vil shoppe mere ansvarligt, så kan du starte med at fokusere din shopping på tøj, der er fremstillet af holdbare materialer, som du kan have i din garderobe i mange år. På den måde reducerer vi vores behov for at købe nyt, hvilket er en væsentlig kilde til overforbrug og spild. Køb af tøj der er lavet af bæredygtige og holdbare materialer, som økologisk bomuld, hamp eller genanvendte materialer, er en væsentlig del af det at shoppe ansvarligt. Disse materialer er mere skånsomme for miljøet, da de kræver mindre energi og vand til produktion og mindsker behovet for at fremskaffe nye ressourcer.

Når du shopper, skal du dog også være bevidst omkring, at du i nogle tilfælde kan støde ind i produkter, der markedsføres bæredygtigt eller klimavenligt uden helt at være det – dette kaldes også for greenwashing. I realitet findes der ikke noget tøj, som er produceret 100% bæredygtigt, men et godt tip til bæredygtig mode er at gå efter tøj, der er markeret med mærker som Svanemærket, EU-Blomsten, GOTS, Oeko-tex Standard 100 og Fair Trade.

Her får du en guide på et par brands, der har bæredygtighed i fokus.