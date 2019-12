Hvad er dit designkoncept?

“Jeg er strikdesigner og arbejder i krydsfeltet mellem mode og kunsthåndværk – jeg skaber lokalt producerede, håndlavede og unikastrik med fokus på upcycling og altid made to order. Jeg arbejder også med design til håndstrikkere og freelancedesign for forskellige mærker.”

Hvorfor lige nu?

“Jeg har faktisk altid arbejdet på den måde, så i virkeligheden tror jeg mere, at det handler om, at der er kommet mere fokus på bæredygtighed, både fra branchens og forbrugerens side. Vi har alle et kæmpe ansvar for at passe på kloden, og der er mange forskellige måder at gøre det på.”

Hvad er fordele og udfordringer ved at tænke bæredygtigt?

“Tekstilbranchen bør tage sin del af ansvaret. For mig handler det om en synlig designproces, og så bruger jeg Instagram aktivt til at inspirere andre til at tænke mere bæredygtigt – for eksempel med mine scrapsweatre, der er strikket af garnrester.”