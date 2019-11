Vil du gøre Black Friday grøn? Her er de bedste alternativer til udsalgsdagen

Beauty Avenue

Beauty Avenue Spa & Brow Bar på Frederiksberg er en af Danmarks mest miljøvenlige skønhedsklinikker.

I forbindelse med Black Friday donerer Beauty Avenue et træ per behandling til Danmark planter træer, som er et samarbejde mellem TV2 og Danmarks Naturfredningsforening.

Se mere på Beautyavenue.dk.





Designers Remix

En af de absolutte bannerførere inden for bæredygtig mode, Designers Remix, fejrer Green Friday med lanceringen af deres nye Preloved-kollektion.

Kollektionen er en homage til 'slow fashion', og er produceret af brugt Designers Remix-tøj, som mærkets kunder har afleveret tilbage. Resultatet er en eksklusiv kollektion med unikke design, hvor både bluser, kjoler og T-shirts har fået nyt liv.

Se mere på Designersremix.com.





Echte

Det bæredygtige brand Echte giver 50 procent rabat på deres svanemærkede jeans fra 28. november til 1. december.

Idéen bag er at mindske årets forbrugsfest, og i stedet give kunderne mulighed for at få fingrene i kvalitetsprodukter, der holder mange sæsoner.

Se mere på Echte.dk.





EcoSparkles

Glimmer er rigtig nok flot, men det festlige drys ødelægger verdenshavene. Men festen slutter ikke her, da EcoSparkles har udviklet verdens første bionedbrydelige glimmer.

I år bliver Black Friday skiftet ud med Green Weekend hos EcoSparkles, der donerer 10 procent af alle salg til Amazoonico i Ecuador, som arbejder med rehabilitering af vilde dyr og beskyttelse af regnskoven.

Se mere på Ecosparkles.co.





Langsamt

Som det lyder af navnet, er butikken Langsamts fokusområder lang holdbarhed, miljøvenlige materialer og fair produktion.

I år donerer Langsamt 15 procent af overskuddet til strikmærket Dinadi, der kæmper for at skabe gode arbejdsvilkår i Nepal, hvor strikkerne modtager 25 procent i tilskud til deres leveløn for at sikre skolegang for deres børn.

Se mere på Langsamt.com.





Sissel Edelbo

For at sætte fokus på klimaforandringer og overbrug, vil det miljøvenlige mærke Sissel Edelbo sælge ud af 2. sorteringsstyles, der ellers ikke ville finde vej til butikkerne.

“Forhåbentlig sætter det kunderne i en situation, hvor de overvejer deres køb en ekstra gang,” lyder det fra mærket.

Se mere på Sissel-edelbo.dk.





Skall Studio

Det bæredygtige danske brand Skall Studio vægter tidløse silhuetter, som holder sæson efter sæson.

I forbindelse med Black Friday donerer Skall Studio hele salgsoverskuddet til Mødrehjælpen.

Se mere på Skallstudio.com.





Svaneshoppen

Du kan både finde tøj og personlig pleje på Svaneshoppen, som udelukkende forhandler miljømærkede varer.

Den miljøvenlige webshop donerer 25 procent af fredagens omsætning til Verdens Skove.

Se mere på Svaneshoppen.dk.





Vagabond

For tredje år i træk præsenterer Vagabond et alternativt budskab på årets mest intense shoppinggdag.

I år donerer de 10% af weekendens overskud til et særligt, miljøvenligt metal. Humanium Metal by IM er fremstillet af destruktive skydevåben, som omdannes til brugbart materiale. Alt overskud fra produktionen går til at genopbygge krigshærgede områder.

Se mere på Vagabond.com.