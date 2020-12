2. Nytårstale-bingo

Uanset om du skal til et mindre selskab, eller om festen afholdes over Zoom, er et spil bingo altid festligt – og hvorfor ikke tilpasse det klassiske spil til lejligheden? I stedet for de sædvanlige bingoplader med tal, kan du sende blanke plader til deltagerne, hvor der er plads til, at alle deltagerne selv kan nedskrive deres gæt på, hvilke ord, Dronning Margrethe vil benytte i løbet af sin nytårstale – for eksempel Corona, karantæne, sygeplejersker, Færøerne eller samfundssind. Vil du lette arbejdet for gæsterne, kan de også gratis udskrive færdige bingoplader fra Nytårstalebingo.dk.

Køb nogle fine præmier, der passer til anledningen, og lad deltagerne kæmpe om alt fra glitrende nytårshatte til velsmagende champagne, sølvguirlander i lange baner og store konfettirør, som de kan få, når I ses igen – for eksempel denne fine konfettikanon i form af en champagneflaske.

3. Margretheskål (Zoom edition)

Margretheskål er den perfekte icebreaker og en god måde at skyde aftenen i gang på – og legen kan også sagtens foregå over et Zoom-opkald med video. Du skal bare bruge en bunke kuglepenne, en masse små lapper papir og – som legens navn antyder – en Margretheskål.

Alle gæsterne skal sende et navn på en kendt person eller en fiktiv karakter til dig – uden at de andre kan se det. Du skriver efterfølgende alle navnene ned på papirlapper, som foldes sammen og lægges i skålen, hvorefter deltagerne deles op i par eller hold.

Normalt trækker deltagerne herefter et navn fra skålen, men da I ikke kan være fysisk sammen, må du sørge for trækningen. Skriv i en privat besked til én person fra et af holdene, hvad navnet er. Personen skal nu forklare for sit hold, hvilket navn der står på sedlen – men selvfølgelig uden at nævne navnet eller fortælle, hvad det rimer på. Trækker man for eksempel Emily fra Emily in Paris, kunne man fortælle, at det er hovedpersonen i en populær Netflix-serie, som rejser til Paris for at arbejde for et PR-bureau.

Når navnet er gættet, skal du hurtigt sende et nyt navn til personen – og det gælder så for holdet om at gætte så mange navne som muligt på 2 minutter. Når tiden er gået, er det en person fra det andet holds tur – og sådan fortsætter man, indtil der ikke er flere navne i skålen.

Er der stemning for det, kan man fortsætte legen på samme vis bagefter og med de samme navne – men i stedet for at forklare, hvem personen er, skal man nu mime det. En øvelse, der med garanti vil vække grin blandt alle deltagerne!