10 deltagere, der fik succes efter America's Next Top Model

Kender du udtrykket smize, eller kan du nynne med på sangen You Wanna Be On Top? Så har du formentligt brugt en del tid på at følge med i modelprogrammet over dem alle: America's Next Top Model. Her styrede den tidligere topmodel Tyra Banks slagets gang, når håbefulde modelaspiranter uge efter uge skulle igennem mere eller mindre vanvittige fotoshoots.

Konceptet har givet mange mindeværdige tv-øjeblikke, men trods programmets store succes, var deltagerne ikke nødvendigvis sikret en succesfuld karriere, efter deres sæson var ovre.

Selvom mange er gået i glemmebogen, har enkelte deltagere fået stor succes – og en af dem er netop blevet listet som en af 2018's mest eftertragtede modeller. Find ud af hvem, når vi ser tilbage på de ti mest succesfulde deltagere fra America's Next Top Model.