10 film og serier, der giver gys til din Halloween

1. Film: Zodiac, 2007

Denne nervepirrende film bygger på en sand historie og er en skildring af en gruppe politifolks efterforskning og jagt på seriemorderen Zodiac, der hærgede San Francisco i 60'erne og 70'erne.

Zodiac begynder i kølvandet på sine drab at sende krypterede breve til aviser for at annoncere, hvornår han slår til igen. Fortællingen opbygges over tid og gennem kløgtig dialog og en broget 70'er-æstetik af en miljøskildring. Zodiac er beviset på, at en film langt fra behøver at være proppet med jump scares for at være skræmmende uhyggelig.

Zodiac kan streames på Netflix og C more.

2. Serie: The Devil Next Door, 2019

Denne true crime dokumentar fortæller historien om den pensionerede ukrainsk-amerikanske John Demjanjuk, der efter Anden Verdenskrig emigrerede til Cleveland, Ohio i USA for at leve et stille og tilbagetrukket liv som mekaniker og familiefar. Der kastes dog pludselig lys over Demjanjuks fortid, da han i 1980’erne hives i retten og beskyldes for i virkeligheden at være den eftersøgte og bestialsk berygtede vagt Ivan den Grusomme i den nazistiske udryddelseslejr Treblinka under Anden Verdenskrig.

The Devil Next Door kan ses på Netflix.