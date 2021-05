4 film, du skal se, når biograferne åbner igen

Minari (2020)

Minari er en fortælling om en koreansk familie, der flytter til USA i 1980’erne i håbet om at udleve den amerikanske drøm. Familien forsøger at skabe sig et liv på en farm i Arkansas, men det er ikke altid lige let at falde ind i de nye og meget anderledes rammer. Børnenes bedstemor, Soonja, rejser fra Korea til familiens farm for at bo hos dem og hjælpe til med børnene. Livet på landet og en helt ny verden byder både på glædelige stunder og udfordringer for den koreanske familie.

Lee Isaac Chung er instruktøren bag filmen, som er baseret hans egen opvækst. I hovedrollen ser vi Steven Yeun, som du måske kender fra serien The Walking Dead.

Minari blev nomineret til ikke færre end seks Oscars, og Youn Yuh-jung endte med at vinde i kategorien Bedste birolle for sin rolle som Soonja. Filmen har derudover vundet en Golden Globe-pris for bedste ikke-engelsksprogede film og yderligere to priser ved Sundance Film Festival 2020, så den er bestemt et biografbesøg værd.