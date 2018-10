5 film af kvinder, du skal se på CPH PIX

Instruktøren, der stod bag Bodil-vinderen Winter's Bone, vender tilbage med endnu en stærk skildring af hvide fattige i USA i filmen Leave No Trace. I en nationalpark uden for Portland bor krigsveteranen Will sammen med sin teenagedatter, som han forsøger at beskytte fra omverdenen, selvom hun længes efter den. I skjul for myndighederne og alle andre går hverdagen i den lille nationalpark med at samle regnvand, plukke svampe og forsøge at gøre sig så usynlig som muligt. Han skyer i sin posttraumatiske stress omverden, mens hun længes efter den. På overfladen et enkelt dilemma, men i Graniks sikre hånd får det en følelsesmæssig dybde og oprigtighed, der vokser på os hele vejen.

Cinemateket: 2. oktober klokken 19.15

Empire Bio: 8. oktober klokken 17.30

Se traileren her.