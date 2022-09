5 nye serier og film på Netflix, du ikke må gå glip af

Du kender den måske allerede. My Next Guest Needs No Introduction med David Letterman, som må være på toplisten over de talkshows i verden, der har fået besøg af de mest berømte stjerner. Kanye West, Dave Chapelle, Cardi B, Billie Eilish og den tidligere amerikanske præsident Barack Obama er blot en håndfuld af de mange navne, som det er lykkedes at få med i det populære talkshow. Hvis du endnu ikke har fået set det, har du hele 4 underholdende sæsoner til gode. Find dem lige her.