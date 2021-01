5 ting, der ville være anderledes, hvis Sex and the City havde premiere i dag

Der er godt nyt til alle Sex and the City-fans. Den ikoniske HBO-serie, der løb over skærmen fra 1998-2004, vender nemlig tilbage – denne gang under titlen And Just Like That, hvor vi kan se frem til et gensyn med tre af de fire oprindelige hovedroller, nemlig Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) og Kristin Davis (Charlotte).

Meget vand er dog løbet i åen siden den originale series premiere og frem til i dag, hvor Sex and the City er blevet kritiseret for alt fra sit syn på homoseksualitet og kønsidentitet til overdreven materialisme og manglen på diversitet i castet.

Vi har derfor samlet en liste med fem ting, som nok ville være markant anderledes, hvis den originale Sex and the City-serie havde premiere i dag.