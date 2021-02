Dokumentarer

Britney: For the Record (2008)

En anden dokumentar, du kan kaste dig ud i, er Britney: For the Record – en film lavet af Britney Spears’ eget team. Den udkom tilbage i 2008 i forbindelse med hendes officielle rebranding og comeback. Her ser vi for første og eneste gang Britney fortælle om det komplicerede forhold til sin far og hans juridiske forbindelse til hende. Selvom filmen har til formål at vise en ny version af Britney med masser af overskud, afslører den også de store udfordringer, hun stadig står midt i.

Stages: Three Days in Mexico (2003)

Denne dokumentar følger Britney på hendes turné tilbage i 2002 og hendes kamp mod medierne. Filmen giver et skræmmende, men interessant indblik i, hvordan Britney Spears allerede i de tidlige stadier af sin karriere var påvirket af ensomhed og presset ved at være en ung popstjerne.

