Chick-flicks til dine tømmermænd

CONFESSIONS OF A SHOPAHOLIC

Confessions of a Shopaholic handler om det benhårde arbejde for succes og drømmen om jobbet på et modemagasin i New York. Den skønne, men økonomisk uansvarlige Becky spillet af Isla Fisher, kan ikke lade være med at shoppe og drømmer om at skrive for et modemagasin i New York. For at få råd til sit store tøjforbrug ender hun med at skrive en økonomisk klumme for et søsterblad. Klummen bliver et hit og hun falder for den flotte chef, men der er selvfølgelig alle mulige udfordringer, der skal overkommes, før vi når til den lykkelige slutning. Becky er selvfølgelig ret irriterende på en Bridget Jones-agtig facon, men Isla Fisher er nærmest umuligt ikke at have sympati for.

Vi elsker også Isla Fischer i Keeping Up With the Joneses, Bachelorette og Godmothered.