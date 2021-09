Eric og Adam er blevet kærester

Ud over det noget usikre venskab (og måske mere) mellem Otis og Maeve, var Eric og Adams relation en af de helt store kærlighedsfortællinger i de to første sæsoner af Sex Education. Første sæson sluttede af med et brag, da de to delte et uventet kys – og i anden sæson indså Adam, at han er biseksuel. Forholdet mellem Eric og Adam blev dog aldrig til mere end dét, da Adam endnu ikke var klar til at stå ved sin seksualitet og ikke ville holde Eric i hånden i offentligheden – noget, der fik Eric til at afslutte det spirende forhold.

I sidste afsnit af anden sæson gjorde Adam dog en stor, romantisk gestus, da han brød ind i Moordale Highs auditorium under en teaterforestilling og foran alle de fremmødte spurgte Eric, om han ville holde ham i hånden. Mere har vi ikke vidst om forholdets udvikling – lige indtil nu, hvor Netflix i en pressemeddelelse har bekræftet, at de to officielt er blevet et par i tredje sæson. Det ser dog ikke ud til, at det bliver helt uden problemer, for Adam bliver konfronteret af de andre elever med sin seksualitet – men vi håber, at kærligheden vil lykkes for de to turtelduer.