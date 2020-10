Filmstriben: Drama

Lion, 2016

Lion opfylder på papiret alle kriterier for et godt sammenstrikket Hollywood-plot - der er bare det store men at den hjerteskærende fortælling er baseret på en sand historie.

I filmen bliver den femårige indiske dreng Saroo adskilt fra sin familie, da han ved et uheld stiger på et tog, der sender ham flere tusind kilometer væk fra sit hjem. Han ender i et område af Indien, hvor der snakkes Bengali – et sprog, han ikke forstår. Det tvinger ham til et liv som gadedreng i et barskt og livsfarligt miljø. Med tiden bliver Saroo adopteret, og da han som ung mand genbesøger minderne om sin barndom, begiver han sig ud på en nærmest umulig mission om at finde sin biologiske mor. Filmen fremstiller splittelsen i ønsket om at ville kende sit biologiske ophav og sætter ikke mindst et etisk spørgsmålstegn ved adoption.

Still Alice, 2014

Alice Howland (spillet af Julianne Moore) er lingvistikprofesser og lever et lykkeligt liv med med sin mand og deres tre voksne børn.

Da hun kort tid inden sin 50-års fødselsdag begynder at miste sit ordforråd og farer vild på sine daglige gåture, må hun se i øjnene, at hun har begyndende Alzheimers. Det sætter hende selv og ikke mindst hendes familie på prøve, da hun forsvinder mere og mere for hver dag, der går. Det er bestemt en af de film, du ikke må undgå på Filmstriben.

Livet skal leves, 1962

Denne franske nybølge-klassiker har danskfødte Anna Karina i hovedrollen. Den følger kvinden Nanna, der netop har forladt sin mand for at blive skuespillerinde, men hurtigt må indse, at det er svært at leve et liv uden en indkomst. Filmen er opdelt i 12 tableauer eller episoder, som ikke er sammenhængende, men følger alle Nannas liv. Der er desuden en god omgang modeinspiration at hente i filmen.

Force Majeure, 2014

En lykkelig familie er på skiferie i de franske alper. Midt i en idyllisk frokost på en terrasse med udsigt til bjerglandskabet styrter en ellers kontrolleret lavine direkte mod restauranten og omgiver pludseligt alt i kaos. Faderen griber instinktivt sin telefon og flygter, hvilket efterlader hans familie på egen hånd. At dette kunne synes som et oplagt setup til en katastrofefilm, punkteres dog allerede få sekunder senere, da lavinen viser sig at være helt ufarlig.

Men intet er længere det samme mellem parret. For hvordan kommer man videre, når instinktet har talt? At manden efterfølgende benægter hændelsen, sætter kun dybere skår i konflikten og forvandler handlingen til et benhårdt socialt drama i fransk alpeidyl.

Moonlight, 2016

Filmen, der vandt en Oscar for bedste film, og som var den første film nogensinde, der havde et fuldstændigt afroamerikansk cast, findes heldigvis på Filmstriben. Fortalt i tre perioder af karakteren Chiros liv, kommer vi med på hans rejse fra dreng til mand, hvor han oplever vanskeligheder i forhold til sin identitet og seksualitet. En smuk, men barsk filmoplevelse, der sent forlader kroppen.

The Square, 2017

Guldpalmevinderen med Claes Bang i hovedrollen følger museumskuratoren Christian, der skal præsentere museets seneste kunstinstallation The Square, som indbyder forbipasserende til næstekærlighed og tillid til andre, finder du på Filmstriben. Christian får samme dag stjålet sin telefon af en tricktyv. En app viser, at hans telefon er i et socialt boligbyggeri, hvilket sender Christian og assistenten Michael ud på en rejse, hvor han må stå ansigt til ansigt med sine værdier og det menneske, han troede, han var.