Hvad skal jeg se? 3 alternativer til 3 klassiske serier

Sex And The City & Girls

Det var i 1998, at vi for første gang fik fornøjelsen af at opleve den ikoniske venindegruppe fra Sex And The City på skærmen, og hvis du ligesom os, har set alle sæsoner (flere gange), så skulle du prøve at starte på Girls.

I Girls følger vi også fire veninder, som alle er bosiddende i New York City. Hovedpersonen hedder Hannah og kan på mange måder sammenlignes med Carrie fra Sex And The City. Både Hannah og Carrie har et kærlighedsliv, der ikke altid kører på skinner, og så drømmer de eksempelvis også begge om at blive forfattere, men må nøjes med at skrive klummer i storbyens aviser.