Serien er skabt af Darren Star, hvis mest kendte serie er ‘Sex and the City’. Meget er dog sket, siden den kom ud. Hvordan synes du, at ‘Emily in Paris’ afspejler nogle af de strømninger, der er i vores samfund netop nu?

“I sæson et beskæftigede vi os mere med sociale medier end i sæson to, men det er stadig noget, som Emily bruger til at markedsføre luksusvarer, og det synes jeg er virkelig interessant. Under pandemien har vi alle sammen været nødt til at finde på nye måder at promovere, købe og sælge på, og noget, som Emily virkelig er god til, er at vende tingene om og at problemløse i forhold til at få sit budskab ud: Hvordan kan hun bruge sociale medier og kreativitet til at sprede budskabet? At finde nye veje inden for medierne er det, Emily står i spidsen for i sit arbejde, og det er det samme, vi som samfund har skullet gøre gennem de seneste to år.

Det var også virkelig empowering at læse et manuskript om en kvinde, der ikke lægger skjul på, at arbejde fylder meget i hendes liv, og at hun elsker sit arbejde, men også elsker kærlighed. Hun behøver ikke at være enten en workaholic eller en romantiker. Hun kan være det hele, og det er også noget af det, jeg falder for ved de personer, jeg beundrer: Mennesker kan være være det hele og behøver ikke én definition, og jeg følte mig virkelig empowered ved, at serien også italesatte det.”