Love is Blind vender tilbage med sæson 2 (og 3) på Netflix

Netflix' Love is Blind er årets største realityfænomen, hvor komponenter fra datingshows som Gift ved første blik og Ex on the Beach forenes i skøn og saftig symfoni.

Seersuccessen kalder naturligvis på en opfølgende sæson, der netop er blevet bekræftet af Netflix. Det skriver E! News. Streamingtjenesten har endda meldt ud, at der både kommer en sæson to og tre af Love is Blind. Derudover vender realityprogrammerne Rhythm+Flow og The Circle også tilbage med nye sæsoner.

Du bliver dog nødt til at ruste dig med tålmodighed, da sæson to af Love is Blind, Rhythm+Flow og The Circle først får premiere i 2021.

I mellemtiden kan du give dig i kast med forårets bedste streamingnyheder.