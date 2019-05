15 år er gået, siden vi første gang stødte på ordet “fetch” og lærte, at man skal gå i lyserød hver onsdag. Det er nemlig 15 år siden, at Mean Girls fik premiere.

Den hylemorsomme high school-film om teenageren Cady Heron (Lindsay Lohan) og pigegruppen The Plastics opnåede hurtigt kultstatus på linje med Clueless, og har givet os legendariske citater som “You can't sit with us” og “I'm not a regular mom, I'm a cool mom”.

Men hvor er castet i dag – 15 år senere?