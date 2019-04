Game of Thrones-manien har overtaget verden med aftenens premiere på sidste sæson, men HBO-fans kan også glæde sig over en smagsprøve på en af selskabets andre hitserier.

Således har HBO sluppet den officielle teaser-trailer for anden sæson af Big Little Lies, hvor vi bliver introduceret for den nye karakter Mary Louise Wright spillet af selveste Meryl Streep.

Hun forlanger svar omkring sin søns, Perrys, død (Alexander Skarsgaard) – Celestes voldelige mand.

Teaseren afslører desuden, at de fem hovedrolleindehavere – spillet af Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Zoë Kravitz og Laura Dern – har svært ved at tilpasse sig livet som mulige mistænkte.

Afslutningsvist løfter HBO sløret for, at den nye sæson af Big Little Lies får premiere den 9. juni.