Nu kan du se Netflix' nye lockdown-drama

Mens man kunne frygte, at det lille cast og den blivende kulisse ville gøre filmen til en ensformig affære, er det modsatte faktisk tilfældet – for når alt andet er skåret fra, og der bliver stillet skarpt på kæresteparret Malcolm og Maries interne stridigheder, giver det filmen en intensitet, som garanterer dig god underholdning til en hyggelig fredag aften på sofaen.

I Malcolm & Marie møder vi kæresteparret af samme navn, som vender hjem efter premieren på Malcolms seneste film. Mens han svælger i anmeldernes rosende ord, danser rundt i det enorme hus og fejrer sig selv med en drink, er det tydeligt, at noget lurer under overfladen. Marie er stille, ryger cigaretter og begynder på passiv-aggressiv vis at lave en omgang mac and cheese. Og lidt efter lidt kommer sandheden frem: Hun er fortørnet over, at Malcolm glemte at nævne hende i sin takketale ved fremvisningen af filmen.

Efterfølgende udfolder der sig et psykologisk spil, hvor Malcolm og Marie veksler mellem at diskutere, råbe, angribe hinanden, kysse og blive gode venner – om og om igen. Og undervejs bliver deres forhold bliver for alvor sat på prøve, da afsløringer og hemmeligheder bliver lagt på bordet.