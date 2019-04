Et nygift par beslutter sig for at forlade New Yorks pulserende storbyliv til fordel for en rolig tilværelse på landet i Nebraska – og man kan roligt sige, at det ikke kommer til at gå efter planen.

Glæd dig til et godt grin takket være hovedrollerne Dax Shepard og Lake Bell, som forsøger at tilpasse sig et bondesamfund med helt andre spilleregler end dem, der gør sig gældende i storbyen.

Du kan se Bless This Mess på Netflix.