Den nye Serena er fundet, og vi har 4 store spørgsmål til Gossip Girl 2.0

Den altoverskyggende cliffhanger, Gossip Girls sande identitet, blev afsløret i seriens sidste afsnit. Så hvorfor skal vi se med denne gang? Er der en ny sladderdronning på spil? Eller er teenagedramaet så tilpas spændende, at vi vil sidde klinet til skærmen?

Og mere overordnet: Har vi brug for en ny Gossip Girl? Tv-selskaber og streamingtjenester spytter nye versioner af velkendte seriehits ud. Tænk blot på 90210: The Next Generation, Fuller House og Girlmore Girls: A Year in the Life. De velkendte titler vækker nostalgi og tilbyder en form for tryghed hos seerne, og dermed bliver det lettere for tjenester som HBO Max at etablere et følelsesmæssigt bånd med publikum. Den nye Gossip Girl giver måske mening for producenten, men hvad med for os som seere?

Otte år er gået siden Gossip Girl forlod sendefladen, og det stiller altså krav til en genoplivning af serien, der spiller på mere end nostalgi.

Tiden vil vise, om vi får det.

Det forventes, at den nye version af Gossip Girl er klar til streaming ved lanceringen af HBO Max i maj.