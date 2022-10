Serien jeg streamer lige nu

Lige nu ser jeg serien UnCoupled på Netflix, der handler om midtvejskrise, kærestesorg og udfordringer i karrieren, når alderen nærmer sig 50 år. Scenen er et lækkert sat i et high-end bøssemiljø i New York, hvor kunstudstillinger, cocktailparties og casual sex er en del af hverdagslivet.

Jeg faldt omgående for hovedpersonen, den lidende Michael, der bliver forladt på sin partners 50-års fødselsdag uden skyggen af en forklaring, og som herefter udvikler en paranoid sarkasme, der er superunderholdende, når man selv sidder trygt i sofaen med kæresten i hånden.

Michael spilles af Neil Patrick Harris, som du måske kender fra serien "How I Met Your Mother" og som jeg (heldigvis) stadig har til gode. Jeg skal se sidste afsnit af UnCoupled i dag og venter spændt på, om der kommer en sæson 2. Et spørgsmål, der er mange spekulationer om på nettet, men hvis der gør, så er jeg i hvert fald klar med remoten!