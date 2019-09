De bedste nye serier og sæsoner, du skal streame i efteråret 2019

Selvom de færreste har lagt vejen forbi et fængsel, formår Orange Is the New Black endnu en gang at levere en sæson, hvor seerne kan sætte sig i Litchfield-kvindernes sted.

Netflix-seriens sidste sæson sætter nemlig ikke kun spot på fængslets scenarier som isolation og stofmisbrug, men introducerer også flere hverdagsproblemer som jalousi, uenigheder og langdistanceforhold.

Og vanen tro vil du ikke kunne undgå at blive bevæget af det velspillende og mangfoldige cast og deres rørerende baghistorier.

Orange Is the New Black sæson 7 kan ses på Netflix.