De bedste serier og sæsoner, du skal streame i foråret 2020

Endnu et datingshow fra Netflix' hånd har fundet vej til vores liste, men The Circle adskiller sig betydeligt fra Love Is Blind.

The Circle er en sammensmeltning af Big Brother og dokumentarserien Catfish om de sandheder og løgne, der følger med onlinedating. Deltagerne er bundet til hver sin lejlighed og kan kun kommunikere som avatars gennem appen The Circle, som er en blanding af Twitter og Tinder.

Deltagerne skal dagligt vurdere hinandens likeabillity, hvilket blandt andet giver anledning til at lyve, og status og strategi er derfor altafgørende i The Circles jagt på både venskaber, kærligheden og præmien på 100.000 dollars, hvor det altoverskyggende mål er at blive den mest populære persona.

Netflix' bud på et anderledes realityprogram lyder som en omgang tomme kalorier, men The Circle fungerer overraskende godt, og fremviser på underholdende vis, hvor ivrige vi alle er efter likes og bekræftigelse, samtidig med at programmet også er blevet rost til skyerne af anmeldere.

Se The Circle på Netflix.