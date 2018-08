Hvad er det første, du tænker på, når du hører Natasaha Bedingfields sang Unwritten?

Vi tænker på MTV’s successerie The Hills, der følger Lauren Conrad, da hun flytter fra sit hjem i Orange County til Los Angeles. Otte år er gået, siden sidste episode af The Hills rullede over skærmen, men ved prisuddelingen VMA afslørede en af seriens medvirkende, Audrina Patridge, at The Hills vender tilbage.

Realityseriens fortsættelse hedder The Hills: New Beginnings og følger flere af de originale medvirkende, mens de forsøger at navigere i livet som fuldvoksen og forælder i Hollywood.

Lauren Conrad har desværre sagt nej til at medvirke, men du kan se frem til et glædeligt gensyn med Heidi Montag, Spencer Pratt, Audrina Patridge og Justin Bobby.

Du kan se annonceringen fra VMA her: