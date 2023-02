Ventetiden er ovre: Nu er der endelig nyt om efterfølger til denne ikoniske film

Dirty Dancing blev udgivet tilbage i 1987 og havde dengang Jennifer Gray i hovedrollen som Frances "Baby" Houseman – en ung kvinde, der uvilligt tilbringer sommeren på Kellerman's Resort med sin familie. Baby forelsker sig i danseinstruktøren Johnny Castle, der blev spillet af Patrick Swayze, og kærligheden mellem det unge par vokser i takt med, at de sammen lærer at udføre sommerens største dans.

I 2020 begyndte rygterne at spredes omkring en efterfølger til den ikoniske kærlighedsfilm, og nu kan vi glæde dig med, at sløret langt om længe er blevet løftet for, hvornår udgivelsesdatoen kan forventes af falde – og det bliver i februar 2024.

Det er ikke meget vi ved om efterfølgeren endnu, men der er alligevel blevet afsløret et par informationer.

Hvem er på rollelisten?

Baby er tilbage – den originale Baby vel at mærke. Jennifer Grey vender tilbage i rollen som Frances "Baby" Houseman, og hun kommer derudover også til at være med til at producere filmen. Vi får desværre ikke glæden af at se Patrick Swayze i rollen som Johnny igen – han døde tilbage i 2009 efter et længere sygdomsforløb med kræft. Vi forventer dog at se Swayze blive flettet ind i filmen på anden vis, som en hyldest til hans person.

Udover Grey er det endnu ikke blevet offentliggjort, hvem der ellers kommer til at slutte sig til hende på rollelisten.

Hvad er plottet?

Produktionen bag filmen har endnu ikke meldt ud, hvad filmen kommer til at handle om, men det er dog blevet afsløret, at vi kommer til at følge Babys tilbagevenden til de naturskønne omgivelser, der danner rammerne for Kellerman's Resort.

Derudover er det også blevet bekræftet, at titlen på efterfølgeren kommer til at hedde Dirty Dancing – og derfor forventer vi naturligvis, at filmen kommer til at omfavne det originale Dirty Dancing-univers med knald på romantik, musik og massevis af lækre dansescener.

Hvem skal være instruktør?

Jonathan Levine bliver instruktøren til Dirty Dancing 2 – det blev offentliggort tilbage i maj 2022. Hvis hans navn ikke ringer en klokke, så kan det være, hans værker gør. Levine står bag filmene 50/50, The Wackness og Warm Bodies, og han har flere nomineringer og awards på CV'et.

Kilde: Deadline