5 udstillinger, der er værd at rejse efter

London: Gagosian: Tyler Mitchell ‘Chrysalis’

Har du planer om en tur til London inden for den næste måneds tid, skal du ikke snyde dig selv for et besøg på galleriet Gagosian. Lige nu vises en soloudstilling med den amerikanske fotograf Tyler Mitchell, der skrev historie, da han i 2018 som blot 23-årig blev den første sorte fotograf, der skød en forside for amerikansk Vogue – af ingen ringere end Beyonce. Mitchells foto- og videokunst bevæger sig omkring sort skønhed, begær og det at have et sted at høre til. I udstillingen Chrysalis reflekterer Mitchell over historiske fotografier af sorte, særligt i de amerikanske sydstater med en samling af legende, teatralske og surrealistiske værker.

Gagosian.com

Udstillingen kan ses frem til den 12. november 2022