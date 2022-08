Bornholm: Disse steder skal du opleve

På havnen i Svaneke ligger en skøn lille perle; Restaurant B1. Her serveres lækker mad med passion for de gode råvarer og den kærlige tilberedning. Naturligvis byder kortet på forskellige lækre fiskeretter, men rent faktisk er de vegetariske retter nogle af de mest smagfulde af slagsen, man kan forestille sig. Hertil kommer et godt vinkort, som præsenteres med underspillet og uprætentiøs indsigt fra det venlige personale, som går langt for at sikre sig, at gæsterne får en god (kulinarisk) oplevelse. Uanset tiden på dagen og vejret er udsigten fra Restaurant B1 også med til at gøre oplevelsen til noget særligt – Svanekes historiske havn og Østersøen ligger nemlig og glimter lige foran dig.

Restaurant 1B, Storegade 1B, Svaneke