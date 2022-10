Costumes chefredaktør guider dig til en efterårsweekend i Sverige

Tre ting, du skal opleve i Småland

Økologisk aftensmad på toppen af bakken i Växjö – eller en picnickurv til at tage med endnu højere op ad bakken. Begge dele lavet af grøntsager dyrket lige ved siden af, hvor du spiser – i Ekobackens pænt store køkkenhave.

Adresse: Ekobacken & Picknik de luxe, Risingevägen 1, Växjö

Book bord eller bestil en picnickurv: info@ekobacken.net

Åsnen er Sveriges nyeste nationalpark med over 1.000 øer og et imponerende dyreliv. Masser af fugle, fisk og en lille fin snog mødte vi også, da vi trænede armmuskler i kano i omkring 4 timer omgivet af ro og stilhed (og fluer). Det var alt for lidt – og du kan sagtens afsætte tid til en dagstur eller mere i de utrolige omgivelser.

Lej en kano til formålet – du kan også få en skøn ‘Fika’ (kaffe & kage)-kurv med til turen.

Getnö, Lake Åsnen Resort

www.getnogard.se

Loppis – eller loppemarkeder – er der dejligt mange af i Småland. Bevæg dig lidt uden for hovedvejene, så dukker skiltene op – eller søg på nærmeste loppis ud fra, hvor du præcist starter jagten. De fleste loppis er i garagen eller sidebygningen til et privat hjem – det gælder også Olofs Handelsbod, som er et af de absolut bedst kuraterede og mest ordnede loppemarkeder, jeg har besøgt for nylig. Og jeg har besøgt mange. Olofs Handelsbod, Ådalsvägen, Moheda. Som udgangspunkt åbent hver søndag.