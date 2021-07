Pluk-selv

Midt imellem Svendborg og Nyborg ligger den fynske landsby Skårup. Her finder du en lille mark med de fineste markblomster, som du kan lave sommerens smukkeste buketter af. Alt efter sæson kan du blandt andet plukke solsikker, gladiolus, georginer og iris i flere forskellige farver. Du betaler per stilk og kan sammensætte og plukke ligeså mange blomster, du lyster.

Perfekt kombination

Julius Værnes Iversen er manden bag Tableau i Store Kongensgade i København. Ved første øjekast ligner der en blomsterforretning, men det er også et galleri med fokus på værker og installationer relateret til blomster. Alle kunstnere og designere, der udstiller hos Tableau, bliver bedt om at forholde sig til blomster eller andre arter inden for det botaniske univers, og der bliver jævnligt skiftet ud i udstillingerne, så du er sikret ny inspiration, når du besøger det inspirerende univers.

Se mere her.

I kunstens tegn

Fra 4. september kan du på Arken lade dig forføre af blomstens rejse i kunsten gennem de seneste 200 år. Udstillingen Blomsten i kunsten byder både på danske og internationale kunstnere, hvis værker pryder kunstmuseet, der i år også kan fejre 70 års-fødselsdag. Du kan glæde dig til at se værker af blandt andre Marc Quinn, Anna Syberg og Alhed Larsen og blive klogere på historien om vores fascination af og forhold til blomsternes verden.

Se mere her.

Oaser i byen

Geografisk have i Kolding: En have, der er grundlagt for over 100 år siden, med blomster fra hele verden. Gå en tur i haven, og du bliver taget med til fire forskellige verdensdele. Nyd også det romantiske orangeri og den imponerende rosenhave.

Botanisk have i København og Århus: De fineste haver fyldt med blomster, planter og træer fra hele verden og idylliske søer og lysthuse placeret i haven. Nyd en stille stund i skyggen eller få varmen i et af de store drivhuse.

Frederikberg Have: Ro en tur på søen i en af havens både blandt åkander og ænder, nyd en picnic på en af havens store plæner, eller gå en tur blandet havens mange blomster, der dufter så skønt i sommermånederne.

Planteskolen

I Odder kan du besøge Økologiens Have, som udover haven også består af den hyggeligste lille café og en butik, der sælger alt fra blomster til frugt og frø til din egen have – alt er økologisk, naturligvis.

Se mere her.