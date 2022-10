Hvis du og drømmer om en weekend i København, men ikke vil gå på kompromis med shoppebudgettet, så er et hostel måske løsningen for dig. Et hostel er typisk en mere budgetvenlig form for overnatning end et hotel, så det er en måde hvorpå, du kan få mere ud af det samlede budget, uden at gå alt for meget på kompromis med, hvor du bor.

Udover at hostels er billigere end hoteller, er de også ofte ret kreative i deres indretning og udtryk, så det kan være fin oplevelse at bo på hostel. Derudover er det et naturligt samlingspunkt for mange, der rejser alene og som søger det fællesskab, som et hostel også kan tilbyde. Derfor er det også nemt at møde nye mennesker på et hostel og finde nogle at være sammen med, hvis du selv rejser alene.

Vi har herunder fundet de bedste hostels i København, der egner sig til både en kort weekend get-away med veninderne og en anderledes staycation i storbyen.