Når du flyver til Singapore med Singapore Airlines, er det i de helt nye Airbus A350-fly, der er markedets mest miljørigtige måde at flyve på.

Mere end halvdelen af A 350 består af karbonfibre. Det gør flyet let, hurtigt og mere miljøvenligt.

Vingerne er intelligente – det vil sige, at de reducerer luftmodstanden, og dermed benyttes der mindre brændstof.

På grund af den lette konstruktion og de tilpassede vinger udleder A350 op til 25 procent mindre brændstof end andre fly og er dermed markedets pt. mest miljørigtige måde at flyve på.

Luften i kabinen udskiftes hvert 2-3 minut for at fjerne bakterier. Det betyder, at der hele tiden er frisk luft, og at følelsen af jetlag reduceres.

På Business Class finder du markedets bredeste kabiner.

På Premium Economy Class har du din egen 33 centimeter store high definition entertainment touchscreen. Lyset i skærmen er designet til at hjælpe dig med at slappe af.

