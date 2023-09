Skal du rejse i efterårsferien? Her er Betty Krags anbefalinger til Paris

Jeg har besøgt Paris, siden jeg var barn, hvor jeg spiste tyndskåret baguette dyppet i blødkogt æg på Café de Flora. Sidenhen har jeg besøgt Paris et utal af gange, og hver gang er turen noget helt særligt. Sidst var jeg der i hele to uger på grund af mit arbejde, hvilket gav mig mulighed for at opleve hverdagen i Paris. Jeg havde ikke travlt med at nå alle mine yndlingsting, men kunne gøre tingene i et mere roligt tempo. Jeg havde tid til at gå ture i byens smukke parker og til at opdage nye museer og små lokale caféer.