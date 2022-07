De bedste venindeferier på budget

Røde busser, pubs og fish’n’chips i lange baner må være noget af det, som Storbritannien er allermest kendt for. Men London har meget mere at byde på og kan være den perfekte rejsedestination for en venindetur. London er kendt for at være en meget travl og larmende by, men kan faktisk meget mere end det. Besøg for eksempel Notting Hill eller Kensington for en mere afslappet atmosfære og hyggelige caféer, og er I til shopping, bør I aflægge Oxford Street eller et af byens mange stormagasiner et besøg. Er vejret godt, kan I med fordel tage i en park og spise en lækker hjemmelavet picnic.

Priseksempel fra Spies: 3 dage med fly og hotel fra 3.377 kroner per person på 4* Hotel Citadines South Kensington.