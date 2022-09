Den perfekte dag i Lissabons hemmeligheder

Frokost i Principe Real: Coyo taco

Principe Real er kendt for de små gallerier, antik-butikker og den smukke botaniske have. Derudover er Principe Real kendt for de mange restauranter. Derfor må man ikke undgå et godt mexicansk måltid i det smukke område. Tag forbi til tacos eller en salat og gå en tur i området for at mærke viben.

R. Dom Pedro V nº 65, 1250-093 Lisboa, Portugal

En drink i byens gemte perle

Et af Lissabons smukkeste udkigsposter hedder Secret Garden. Udkigsposten ligger højt, men du skal selvfølgelig ikke snyde dig selv for det. Det er velbesøgt lige inden solnedgang og kan blive meget crowded. Dog findes der en gemt låge kun den skarpe beskuer kender til. Bag den skjulte låge, ligger den skjulte bar Secret Garden LX. Nyd en drink, et glas vin eller en øl til Lissabons smukkeste udsigt i rolige rammer.

Secret Garden LX