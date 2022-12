Den ultimative insiderguide til Bad Gastein

Selvom der er flere skønne hoteller i byen, får vores eget hotel, Das Regina, naturligvis vores højeste anbefaling! Das Regina blev opført i 1913 og er et lille butikhotel med 30 værelser. Selvom det er alt andet end perfekt, har det en meget speciel charme og elegance over sig. Vi har lagt stor vægt på de bløde personlige særpræg såsom det kuraterede musikudvalg, en masse kunst på væggene, fantastisk mad- og vinudvalg og håndlavet kaffe fra Siena.

Vi har endda vores egen biograf med et velovervejet udvalg af film og et velassorteret bibliotek med pejs og hundredvis af bøger om design, interiør, arkitektur, rejser og mode. Sidst, men ikke mindst, er vores team garant for uforglemmelige oplevelser i huset – og vi lægger stor vægt på, at vores personale deler vores filosofi om, at ægte gæstfrihed gør hele forskellen mellem et godt hotel og et fantastisk.

