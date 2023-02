Morgenmad med udsigt

Ønsker du en morgenmad med en udsigt udover det sædvanlige, bør du god tid inden din rejse booke et bord på Duck&Waffle. Mandag, lørdag og søndag, har de åbent døgnet rundt, og så er det placeret på 40. etage med udsigt over hele byen. Som navnet antyder serveres der vafler med konfiteret and – men man kan også vælge en hel række andre lækre retter, hvis det ikke lige er sagen. Vi kom ikke udenom at prøve den klassiske "Duck and Waffle", og lad os sige det sådan her: Den kan sagtens deles.