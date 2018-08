Det skal du opleve på Malta

Hotel

Fra charterferie til luksus Palazzoer, Malta byder på overnatning på alle budgetter. Gå efter et af de elegante boutiquehoteller i hovedstaden Valletta som Casa Ellul (fra 2.000 kroner per nat), der ligger i et viktoriansk Palazzo fra 1830’erne. Du kan også bo på The Xara Palace Relais & Chateaux (fra 1.000 kroner per nat), og vågne op midt i den gamle hovedstad Mdina, der er kulisse til scener i serien Game of Thrones. Hotellet ligger i et palads fra 1700-tallet med den smukkeste udsigt over øen – og så kan du passende spise middag på naboen Trattoria AD 1530, der serverer lækre pizzaer og pastaretter.

Casa Ellul, Old Theatre Street, Il-Belt Valletta, Casaellul.com

The Xara Palace Relais & Chateaux, Misrah Il Kunsill, Xarapalace.com.mt

Trattoria AD 1530, 2 Triq San Pawl