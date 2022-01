Jeg elsker alt ved japansk kultur: traditionerne, æstetikken og fordybelsen, og det er en kæmpe fejl, at jeg endnu ikke har besøgt Japan. Derfor var jeg ikke i tvivl om, at jeg havde fundet det perfekte sted, da jeg læste om Yasuragi, som er en lille bid af Japan i et fredfyldt skovområde cirka 20 minutter uden for Stockholm.

Den største luksus ved at skulle afsted var, at jeg skulle være alene i 2 døgn – det tror jeg, mange, især med små børn, kan nikke genkendende til. To døgn, hvor mine tanker og følelser ikke skulle afbrydes af stress fra arbejde eller mine to (søde) børn, hvis behov altid kommer før mine egne.

Yasuragi ligger tyve minutter fra Stockholm, så jeg besluttede at tage hurtigtoget derop – på den måde kunne jeg starte min mindfulde-zen-kom-ned-i-gear-velvære-tur allerede fra perronen på Hovedbanegården. Det lykkedes. Jeg fik læst den første halvdel af den første bog, jeg har fået læst i evigheder, og mine skuldre var helt nede i total zen-mode, da jeg ankom til Stockholm.

Jeg tog en taxa til Yasuragi, men i højsæson går der både direkte fra Stockholm, så man undgår motorvejen og i stedet ankommer via den smukke skærgård, som man også har udsigt til fra hotellet.

Når man ankommer, får man udleveret en Yukata – en japansk traditionel bomuldskåbe – tøfler og sort badetøj. Når man iklæder sig Yukataen, giver det sindet ro, man skal ikke forholde sig til mange forskellige visuelle indtryk, og man skræller samtidig lag af fra hverdagens uniformer. Du har det udleverede tøj på under hele opholdet – også når du for eksempel spiser i restauranten.

Omgivelserne er fantastiske både ude og inde. Jeg blev indkvarteret på et værelse indrettet efter japanske traditioner med udsigt til trækroner og skærgård. Der dikteres et miljø uden digitale skærme, så nervesystemet har en chance for at komme i balance og skabe nærvær, og det var virkelig en befrielse at lade mobilen ligge på værelset og bare være til stede uden afbrydelser.

Yasuragi er indrettet som et traditionelt japansk Onsen-bad med varme kilder både inde og ude, hvor man vasker kroppen og svømmer efter gamle japanske traditioner baseret på overbevisningen om, at vandet renser både kroppen og sjælen. Badet starter med en meditativ tradition, hvor man sidder nøgen på en skammel og vasker sig i stilhed. Man hælder træspande med varmt vand over kroppen igen og igen og skrubber kroppen ren med vaskeklude. Når man er kommet helt ned i gear, og stressen er vasket væk, tager man sit badetøj på og går ud i det fælles badeområde. Her er der adskillige saunaer, kulsyreholdige bade og udendørs kilder, hvor man sidder i den friske luft, og man kan synke ned i de omkring 39 grader varme kilder. Jeg brugte flere timer i badeområdet, hver gang jeg besøgte badet. Jeg tror, jeg var heldig, at jeg var der i hverdagene i lavsæson, for jeg oplevede flere gange, at jeg sad alene og kunne fordybe mig i fuldstændig ro i saunaen eller et af badene.

Ud over de fantastiske bade er der også et dagligt program for diverse yoga- og meditationshold, som alle gæster kan deltage i – man planlægger selv sin dag. Jeg prøvede blandt andet Klangresa, som er en guidet meditation ledsaget af tibetanske lydskåle og krystalskåle: et øjeblik med dyb afslapning og hvile. Jeg prøvede også Sov godt yoga, som er en yogatime, hvor man lige inden sengetid bliver guidet til en god nattesøvn. Timen foregår i et næsten mørklagt lokale, og der var en rolig og skøn fællesskabsstemning blandt os, der deltog – jeg fornemmede, at alle gik ind i et roligt forstadie til deres dybe nattesøvn, og jeg var mere afslappet end normalt, da jeg lagde mig til at sove den aften.