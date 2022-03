Dette nye, farverige hotel er måske Københavns flotteste – kom med indenfor

Stærke farver og maksimalistisk indretning. 25hours-hotellerne er kendt for deres vilde og anderledes hoteller, som kan opleves rundt omkring i Europa samt Dubai, og hvor ikke ét hotel har den samme stil. Nu er tiden endelig kommet til det første hotel i Skandinavien, som nærmere bestemt ligger i Indre by i København.

Hotellet er skabt og indrettet i samarbejde med lokale arkitekter fra BPP Arkitekter og Martin Brudnizki Design Studio med et hold af indretningsarkitekter fra London. Der er i alt 243 værelser, og til nogle værelser er der tilknyttet en terrasse med udgang til hotellets frodige have.

Stilen er ifølge en pressemeddelelse fra hotellet et mix af nyt og gammel, og visionen er, at man som gæst skal få følelsen af at bevæge sig gennem forskellige tidsperioder i Københavns historie. Placeringen er i de gamle universitetsbygninger på Pilestræde, som er med til at understøtte visionen om det historiske tilbageblik.