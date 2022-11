En dag i Rom - udover det sædvanlige

Bestil morgenmad på Marigold

Du kender sikkert til lækkert surdejsbrød hjemmefra, men dét skal du ikke i hvert fald ikke snydes for i Rom. Marigold er en morgenmads- og frokostcafé startet af en dansk kvinde. En æstetisk café, hvor der er kælet for detaljerne. Her kan du være heldig at sidde ved et af deres få, udendørs borde eller nyde de flotte omgivelser indenfor med god kaffe, bagværk og surdej. I weekenden er der brunch, hvilket er værd at prøve!

(Via Giovanni da Empoli, 3700154 - Rome, Italy)