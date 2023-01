En lækker skidag i Lech

Massage på Hotel Post Lech

Der er intet bedre end en lækker massage, spa og sauna efter en lang dag på ski. Og udover at det er en enorm rar følelse, så er det også rigtig godt for dine muskler. Tilbyder dit hotel ikke massage eller lækker spa, kan du heldigvis smutte forbi Hotel Post Lech og få en lækker massage og en svømmetur i deres kæmpe udendørs pool – what's not to like.

