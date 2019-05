Her skal du rejse til denne sommer

Vågn op med udsigt over havet på Hotel Perla Rossa. Hotellet er minimalistisk indrettet og holder til i en gammel italiensk villa fra det 18. århundrede. Priserne starter ved cirka 1.300 kroner per nat – men det er også muligt at finde et billigere hotel. La Caravelle ligger ved Bonifacio på Korsikas sydspids, og priserne starter ved cirka 500 kroner per nat.

Kissing Pigs er et must, når man er i Bonifacio. De har de bedste oste og et stort udvalg af lokale vine. Gå heller ikke glip af lasagnen hos Catina Doria, som er de lokales tilholdssted. Stemningen er afslappet og sydfransk, og hovedretterne koster omkring 80 kroner. Prøv korsikanske retter på restauranten U Museu, som ligger i Corte. Her kan du blandt andet få en vildsvineragout med kastanjer i rødvinssauce, som er en af Korsikas specialiter.